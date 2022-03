Luisa Fernanda W impactó con un nuevo look

La empresaria Luisa Fernanda W ama causar sensación en las redes sociales, ser el centro de atención y llevarse todos los elogios. Y ella sabe cómo hacerlo siempre manteniendo su estilo y originalidad.

Recientemente, Luisa sorprendió en la red social de Instagram donde tiene más de 16 millones de seguidores con un nuevo look con el que enamoró aún más a sus fans.

La artista paisa impactó al lucir su cabello crespo y con un maquillaje que resaltó la belleza la de su rostro. “Trabajando por lo que sueño”, fue le pie de imagen que usó Luisa para la instantánea con la que recibió una lluvia de elogios.

Pautips, Kimberly Reyes, Carolina Sepulveda y más de 80 mil personas no dudaron en reaccionar a la fotografía de Luisa con likes y decenas de bonitos mensajes.

“Amo verte con este look”, fue el comentario de la influenciadora Pautips, quien obviamente le encantó esta versión de Luisa. Por su parte, el grupo musical Pasabordo escribió “Tremendo flow”.

“Me encanta ese look”, “guapaaa”, “hermosa”, “wow”, “espectacular”, “que todo se te cumpla”, “jodeerrr que hermosa”, “me encanta”, “Eres grandiosa, mi pequeña gigante, te amo y me siento muy orgullosa de ti, te admiro demasiado”, “Que Dios te bendiga en todos esos sueños lindos”, “una Modelo de Revista, Sos Muy Hermosa”, fueron otros de los elogios que recibió la artista paisa.

Los fans preguntaron si este look era parte de la realización de una nueva producción musical. Seguramente, pronto conoceremos este impactante look a cuál proyecto de Luisa pertenece.

