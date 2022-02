Luisa Fernanda W hizo confesiones bastante personales a sus seguidores

La creadora de contenido Luisa Fernanda W es una de las mujeres más queridas y sonadas de las plataformas digitales y farándula nacional, por su belleza, contenidos, relación, pero sobre todo, por sus experiencias como mamá.

No te pierdas: Luisa Fernanda W compartió su postura sobre el aborto

Esto hace que gran parte de lo que comparte y hace la ahora cantante, se convierta rápidamente en tendencia nacional. El ejemplo más reciente de ello fueron las confesiones que hizo en sus historias de Instagram aporvechando la dinámica de preguntas, donde respondió algunos de los interrogantes más interesantes que plantearon sus seguidores.

La primera y más repetida pregunta era su postura frente a la despenalización del aborto, ante esto, reconoció que le daba miedo opinar porque era un tema muy delicado, pero enfatizó que aunque ella no lo haría, tampoco es quien para juzgar quienes si lo hagan, ya que la realidad de cada mujer es muy distinta a la suya.

Lee también: A ritmo de Karol G, Luisa W muestra outfit que luciría para quien le hizo daño

Tras esto le preguntaron si realmente era tan creída como parecía, a lo que confirmó que no, "la verdad yo no me considero creída, yo soy muy vanidosa, pero no me creo más que nadie la verdad". Tras esto, aprovechó para mostrar su outfit.

"¿Piensas llevar el bebé al jardín pronto o lo dejas y más adelante? aahhh y la pinta para dejarlo en el jardín cuál sería?". A esto respondió que por ella, si le encantaría que Máximo empiece el jardín pronto para que pueda interactuar con otros niños e inice su vida social.

Temas relacionados: En vestido rojo, Luisa Fernanda W saldría a barrer el frente de su casa

Finalizó dejando claro que es de Medellín y que personalmente se considera muy paisa por su acento, prácticas, etc. También habló de nuevas alternativas en su empresa de maquillaje para quienes estaban preguntando al respecto.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W enamoró bailando con ajustada licra

Para no perderse: Luisa Fernanda W llevó miradas a su escote con diminuta prenda

Mira también: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron detalles de cómo comenzó su relación