Luisa Fernanda W hace queja pública a reconocida marca de artículos de lujo

La influenciadora Luisa Fernanda W no tardó en revelar una queja pública a la reconocida marca Chanel luego de que no le respondieran por uno de los bolsos que compró allí.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores, la joven confesó que vio el video que hizo su amiga, la influenciadora Dani Duke, mostrando a detalle el bolso que le regaló su novio ‘la Liendra’ de dicha marca, el cual le costó 32 millones de pesos colombianos.

Con esto para agregar el incidente que le ocurrió al adquirir un bolso de la misma marca de color blanco, el cual se le manchó en su primer uso.

“Yo m quejo de la marca, para mí es malísima en algunos bolsos. Yo lo use una sola vez y el día que lo use se manchó. Las especificaciones decían ‘no usar ropa negra, de gamuza, en fin’; de hecho, me vestí de blanco y el bolso se me ha manchado”, contó.