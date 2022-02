Luisa Fernanda W enamoró bailando con ajustada licra

La empresaria y creadora de contenido, Luisa Fernanda W enamoró a sus casi 17 millones de seguidores, al presumir su cuerpazo y ritmo, al bailar con ajustada licra roja, en su calentamiento de pre-entreno.

Así lo evidenció la ahora cantante en sus más recientes historias de Instagram, donde interrogó a sus seguidores sobre si ya habían entrenado o no.

En el clip, Luisa aparece con sensuales movimientos al ritmo de "Ahora dice", del cantante paisa J Balvin, Ozuna y Chris Jedi. Con esto, la pareja de Pipe Bueno, no solo encantó con su baile sino que robó halagos por las sugerentes prendas que vestía.

"Preciosa", "Tu de rojo y yo con este antojo", "eres una mujer muy bella", "deberías compartir tus entrenos de abdomen" y "te amo, como sea te ves hermosa, la gente siempre busca qué criticar", fueron algunos de los comentarios.

En la publicación, también se hicieron presentes algunos comentarios que no empatizaeron mucho con el contenido de la mujer: "Si no están mostrando el cuerpo ya no sirven", "que licra tan maluca", "ese estilo es muy guiso" y "se mueve más la economía del país", comentaron otros.

