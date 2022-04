Luisa Fernanda W recibió cientos de piropos por fotos en traje de baño

Mucho se ha hablado por estos días de la reconocida influencer Luisa Fernanda W, pues se rumora de que estaría esperando su segundo bebé.

Luisa suele dejar sin aliento a sus millones de seguidores por su belleza y esta vez no fue la excepción.

En su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, Luisa compartió un carrete de fotos en la que aparece con un ajustado bikini en la playa. Mencionemos que se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la bella Cartagena.

En las imágenes se ve a la paisa luciendo un traje de baño de colores café con el que dejó ver sus espectaculares atributos, pero su retaguardia dejó suspirando a más de uno.

Claramente sus seguidores no pasaron por alto dicha publicación y no dudaron en enviarle mensajes de amor a la creadora de contenido.

“Eres hermosa”, “Sutil”, “Que cuerpazo”, “Espectacular”, “Me inspiras”, “Mamacita”, “Preciosa”, “Pero que bebé”, “demasiado bella”, “Que mujer”, “Préstame ese cuerpo para Semana Santa”, “Sin palabras”, “La más top”, “Simplemente bella”, “Me encantas”, “Delicia pura”, “Estás triunfando”, “Bombón de vainilla”, “Cuerpo perfecto”, “Te mereces todo lo bonito de tu presente”, “La mamá más top”, fueron algunos de los comentarios que recibió Luisa en su post.

En los comentarios que recibió la famosa en su post, no faltaron los de internautas afirmando que está en embarazo.

“Ojalá se me viera ese cuerpo estando embarazada”, “El embarazo te sienta bien”, “Se nota que está embarazada”, “Todas queremos que se nos vea el cuerpo como el tuyo estando en embarazo”, entre otros.

Con respecto a los rumores de su posible embarazo, Luisa decidió hablarles a sus seguidores al respecto y envió un contundente mensaje.

“Yo pienso que una mujer debe anunciar un embarazo cuando su doctor se lo recomiende (…) Es una presión muy bárbara, yo sé que soy figura pública, pero todo el mundo excusa sus insultos y su presión en que ‘es figura pública y exponen su vida’.

“En primer lugar, yo hace mucho tiempo dejé de exponer mi vida por acá, comparto momentos, cosas bonitas, pero nadie sabe realmente yo qué hago en mi día a día porque me he vuelto más privada en ese tipo de cosas y si estoy embarazada esperemos a que me crezca la barriga para yo salir a anunciarles con felicidad ‘sí, estoy embarazada’, pero si no me crece la barriga quizás simplemente solo estoy trocita, se me inflamó el colón o que se yo”, expresó.

Además, les pidió respeto a sus seguidores y enfatizó que cada quien debe vivir a su manera.

“Yo no estoy negando ni confirmando nada, simplemente les estoy diciendo que respeten esos espacios. Nosotras como mujeres tenemos el derecho de vivir nuestro embarazo como lo deseemos, si lo queremos anunciar, si no. En un embarazo pueden pasar tantas cosas. Nada más bonito que anunciar la llegada de un nuevo ser con alegría, pero pues uno saber que todo está bien, sino uno se lo reserva. Dejen esos insultos, esa presión, cuando uno se siente tan presionado uno se abruma y yo soy un ser humano”, dijo.

