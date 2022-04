Luisa Fernanda W dedicó publicación a quienes les molesta su amor propio

Luisa Fernanda W se cansó de los ataques en redes sociales, sobre todo de las personas que, para ella, la critican por el amor propio que se tiene y la forma en la que lo demuestra en redes sociales.

Es por eso, que en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram no solo posó con un traje que dejó poco a la imaginación, sino que además publicó un texto donde dejó claro varios puntos dedicados a las personas que siempre aparecen en los comentarios de sus cuentas para criticarla, atacarla y dejar palabas negativas sobre ella y su vida.

“Con este caption me llamarán la más egocéntrica del mundo, pero le quiero dejar un mensajito a unos cuantos, por ahí, a veces es bueno decir lo que uno tiene por dentro para sacarlo del sistema y seguir avanzando. Mi amor propio les molesta a algunos por ahí, tanto así que lo único que hacen es criticar, ya que su nivel intelectual no les da para más”, empezó el texto de la influenciadora.

Luego, Luisa Fernanda W agregó que, para ella, llegar donde está y tener las capacidades que tiene no las ha logrado de la noche a la mañana. “Pero es que para lograr lo que yo he logrado en la vida TIENES QUE TRABAJAR TANTO!! SOPORTAR TANTO…

1 DEBES TENER A DIOS EN TU VIDA, TAMBIÉN NECESITAS TENER UNA DISCIPLINA CABRONA, CREATIVIDAD, ESPÍRITU GANADOR, AMOR POR LO QUE HACES

2 DEBES VIVIR TU VIDA Y NO ESTAR PENDIENTE DE LA VIDA DE LOS DEMÁS.

3 DEBES DESARROLLAR LA INTELIGENCIA FINANCIERA PARA SABER EN QUE INVERTIR TU VIDA Y TUS SUEÑOS…

3 DEBES ACEPTAR QUE ES NORMAL CAER, PERO TAMBIÉN DEBES APRENDER A LEVANTARTE CON HUMILDAD.

4 DEBES SABER QUE TÚ NO ERES MÁS QUE NADIE NI NADIE ES MÁS QUE TÚ.

5 DEBES SABER QUE TÚ ERES TU ÚNICA COMPETENCIA.

6 DEBES APRENDER A AMAR Y RESPETAR A QUIENES TE RODEAN…

7 DEBES APRENDER A ACEPTAR TUS ERRORES Y VER COMO CORREGIRLOS”, expresó en altas la influenciadora.

Y para ternar dejó claro que, aunque muchos han querido arruinar lo que con esfuerzo y trabajo ha logrado, pero no les ha funcionado y por eso siempre les queda el mensaje y las malas palabras.

“Muchos han intentado opacar mis logros con sus críticas, pero YO BRILLO TAN FUERTE que jamás han logrado apagarme, gracias a Dios mis logros y proyectos hablan por sí solos. Soy una mujer con errores como cualquiera, pero me considero una mujer con un corazón muy VALIOSO, muy INTELIGENTE, ¡¡¡y muy HERMOSA!! así que muchos podrán decir hasta misa para querer opacarme Y NO LO VAN A LOGRAR JAMÁS, SOY UNA MUJER CON UN ESPÍRITU VALIENTE ASÍ QUE SIEMPRE ESTARÉ DISPUESTA A TRABAJAR EN MÍ CON AMOR PARA MEJORAR!! aparte de eso esa gente no se está dando cuenta que todo eso que dicen y critican ES UN REFLEJO DE ELLOS MISMOS. Así que yo seguiré firme, trabajando con amor y sobre todo de la mano de DIOS”, fue el texto con el que Luisa Fernanda W aseguró haberse desahogado.

