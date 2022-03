Luisa Fernanda W dedicó amoroso mensaje a su mamá en su cumpleaños

La influenciadora Luisa Fernanda W le dedicó un amoroso mensaje a su mamá Viviana Ríos en su cumpleaños.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores, la joven compartió una fotografía de su madre y allí le agregó emotivas palabras de felicitaciones por un año más de vida.

“¿Adivinen a quién me parezco mucho? sí, a mi mamá, la mujer que más amo en este mundo. Esta hermosa mujer está de cumple hoy. Te amo infinito mamá. No me pudo tocar mejor madre que tú, me siento la más orgullosa de ser tu hija y todos los días agradezco a Dios por ello. Feliz cumpleaños reina de mi corazón”, escribió.