Luisa Fernanda W habló sobre todo lo que ha logrado siendo influencer

La influenciadora Luisa Fernanda W contestó a sus millones de fanáticos si todo lo que ha conseguido ha sido gracias a ser creadora de contenido.

La joven activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, y allí fue interrogada al respecto.

Luisa W sobre su carrera profesional

Según destacó sí ha logrado cumplir muchos de sus sueños debido a esto, pero más que nada ha sido a su esfuerzo y entrega.

“Siendo creadora de contenido he logrado muchas cosas, pero también ha sido gracias a mi disciplina porque he ahorrado, he invertido, he sido inteligente con mis finanzas. Entonces todo ha sido gracias al trabajo que he venido haciendo más de 10 años como creadora de contenido, que no solo me enfoqué en ser creadora de contenido, sino en abrirme puertas en otro tipo de escenarios”, confesó.

Detalló que no todo lo que ha intentado hacer le ha funcionado, pero nunca ha perdido la esperanza y lo ha seguido intentado.

“No ha sido fácil, intenté otro tipo de proyectos, emprendimientos, unos no me funcionaron, pero no me rendí y gracias a Dios hoy en día puedo decir que he logrado muchas cosas con las que soñé.

El camino es arduo, el camino del emprendimiento es muy teso, pero uno tiene que enfocarse y no caer a la primera, como que caí en esto y no lo voy a seguir intentando, no, antes con más fuerza, si fracasé voy con toda, no sé cómo, pero voy a sacar este proyecto adelante y ahí voy”, agregó.

También reiteró que es muy soñado y que le gusta rodearse de personas como ella, para que así puedan construir juntos grandes cosas, como le ha estado pasado últimamente.

“Yo soy muy soñadora, yo no me puedo quedar quieta y las personas que están a mi alrededor las arrastro a que sueñen conmigo y amo a las personas soñadoras como yo, me he encontrado con personas que me han ayudado a construir mis sueños soñando conmigo y por eso hemos creado juntos tantas cosas chéveres al día de hoy”, mencionó.

Recordemos que la paisa no solo se ha posicionado como una de las influenciadoras más conocidas del país, sino que también tiene una línea de maquillaje, es imagen de algunas marcas de productos de belleza y fundadora de otros emprendimientos como su restaurante en alianza con el cantante Pipe Bueno y una aplicación para acercar a los famosos a sus seguidores.

