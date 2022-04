Luisa Fernanda W confesó cuál es su sueño frustrado

La creadora de contenido Luisa Fernanda W habilitó recienteme la famosa dinámica de preguntas para interactuar con sus seguidores, respecto a cualquier interrogante que ellos plantearan. Estos, no perdieron oportunidad para interrogarle sobre temas bastante personales, laborales y en pareja.

Lee también: Lina Tejeiro y otros famosos que reaccionaron al parto de Greeicy Rendón

Allí se conocieron detalles de Luisa que pocos conocían, por ejemplo, el sueño frustrado que tiene y el que no descarta y es ser odontóloga o psicóloga. También confesó por qué ha estado tan ausente de las plataformas digitales y es porque además de todos sus compromisos laborales, se quedó sin niñera, entonces eso la obliga a estar muy dispuesta a su trabajo, esposo e hijo mayor tiempo. Esto, fue de hecho uno de los impedimentos para haber asistido al sonado cumpleaños de la creadora d econtenido Aida Victoria Merlano, quien le hizo la fraternal invitación.

En la dinámica, no solo brillaron las preguntas sino también las felicitaciones, donde sus seguidores más fieles aprovecharon para felicitarla por todo lo que ha logrado pese a ser tan joven, a lo que aprovechó para agradecer y reflexionar al respecto.

Muchas gracias por esto, me siento muy feliz muy orgullosa, porque siento que a mi edad, he logrado cosas muy positivas, a nivel personal, profesional...lo que he logrado hasta el día de hoy, ha sido gracias a Dios obvio, pero también gracias a mi disciplina a mí pasión, al amor por lo que hago y a que jamás me he dejado de esas personas que han querido apagar esa luz que llevo dentro