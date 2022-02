Luisa Fernanda W compartió su postura sobre el aborto

En los últimos días, La Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, con el fin de dignificar la interrupción de embarazos no deseados, bajo causales especiales.

Tras esto, las posiciones divididas de la población no se hizo esperar, sobre todo, de las famosas, que también han exteriorizado sus posturas a favor y en contra de la nueva decisión.

Quien no se quedó atrás con su postura, fue la empresaria y también creadora de contenido Luisa Fernanda W, quien habilitó la dinámica de preguntas en su Instagram y confirmó, que entre los más comunes, pedían su opinión sobre la legalización del aborto en el país.

"A favor o en contra del aborto", le preguntaron inicialmente, a lo que respondió que le daba temor opinar, ya que se trataba de un tema muy delicado. Sin embargo, contrapreguntó si realmente querían conocer su punto de vista al respecto.

Tras un gran porcentaje de "sí" la ahora cantante respondió sobre qué piensa sobre la despenalización del aborto. "Están super insistentes con esta pinión, pero la verdad que opinar sobre estos temas es tan delicado", comenzó.

Yo, Luisa, no abortaría a no ser que esté en una situación de riesgo. Por otra parte, mi realidad es distinta a la de muchas mujeres, entonces yo no soy nadie para juzgarlas ni cuestionarlas. Por otra parte, el aborto es un acto que se viene practicando hace muchísimos años y que eso hoy día no se puede detener.