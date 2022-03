Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores su lado más infantil.

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W suele compartir diversos momentos de su día a día con sus seguidores, ya sea de su trabajo, eventos familiares o actividades con su hijo Máximo, producto de su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.

En esta ocasión la instagramer compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram uno de sus planes favoritos cuando se encuentra en casa y solo quiere relajarse un rato.

En el audiovisual se puede ver a la joven madre ver una de las tantas películas animadas de Barbie y confesar que es uno de los personajes animados que más ama.

También aprovechó el momento para contar una anécdota de su adolescencia con este tipo de muñecas.

La influencer manifestó por medio de esta misma red social que se encontraba un poco perdida en redes sociales debido a que se sentía baja de ánimo. Por el contrario, ha estado enfocada en su trabajo y espera pronto volver a ser la misma de antes.

“Por estos días me siento que no quiero nada. Y uno pasa por esas etapas, es normal. No he dejado de trabajar. He estado trabajando, pero pues como que sin ánimos de redes sociales. Espero que esta vaina me pase y regresar con toda”.