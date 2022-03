Luisa Fernanda W aclaró rumores sobre las cirugías de su cara

Luego de que hace varios días un doctor, pusiera en su cuenta de Instagram, esas personalidades que, podrían tener ciertas cirugías en sus rostros, y que además pusiera un antes y un después para que se notara el cambio, sin otro fin, al parecer que no fuera demostrar el buen uso de los procedimientos estéticos, más de uno quedó impresionado.

Ante esta publicación donde salen personalidades como la empresaria Epa Colombia, y la influenciadora Luisa Fernanda W, esta {ultima decidió responderle al doctor.

En un comentario público, la también empresaria le ofreció al doctor que cuando quisiera la revisara para que se diera cuenta que la mayoría de los procedimientos que él publicó no los tiene hechos.

Además, Luisa Fernanda W expresó que ella siempre ha sido muy sincera con sus seguidores cuando se hace un procedimiento estético o cirugía, por lo que no entiende cómo pueden informar sobre acciones que ella no se ha hecho en su rostro.

“Doc, cuando quiera me revisa, para que se cuenta que no tengo ni perfil mandibular, ni pómulos, ni mentón”, esto para hacer referencia a las cirugías que aparecen señaladas en la publicación como si ella las tuviera. Pero, además, Luisa W aclara que sí se ha hecho procedimientos, pero no va a defender los que aseguran y comentan que sí.

Esto dividió opiniones pues los usuarios de las redes aseguran que ninguna de las personalidades son del todo naturales, otros dijeron que ella sí se ha hecho cirugías pero que las ha contado y hasta mostrado, mientras que otros comentaron que el cambio es evidente y que por esa razón debió ser en un quirófano.

