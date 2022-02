¡Adios cabello largo! Luisa Castró presumió su cambio de look

La creadora de contenido, Luisa Castro, sorprendió en sus más recientes historias de Instagramn a sus más de cinco millones de seguidores, al mostrar el radical cambio que le hizo a uno de sus detalles más halagados: su cabello largo.

La cafetera, decidió cortarlo hasta la altura de su pecho, porque segun sus propias palabras, ya lo había maltratado mucho con tantas pinzas, plancha y secador.

Mi cabello ha sufrido mucho de tanta plancha, secador, pinzas, lacas, extensiones, etc...aunque no me utilizo nada de eso para mi vida cotidiana, todas las semanas por cosas de mi trabajo me hacen mil cosas.