Con fascinante vestido, Luisa Castro presumió regalo de su novio

La creadora de contenido pereirana Luisa Castro sigue deslumbrando a millones de internautas con la belleza y sensualidad que siempre la ha caracterizado y la que últimamente presume sin reparo alguno, como parte de sus interacciones diarias donde cumple con sus obligaciones como modelo, donde ahora se destaca como una de las bellas y exclusivas del país cafetero.

Como muestra de ello está su reciente viaje por Europa, donde debe cumplir con unas sesiones fotográficas de las que ya ha mostrado adelantos con imponentes y sensuales outfits, que ya han dado bastante de qué hablar.

Fue precisamente en el marco de este viaje, donde Luisa sorprendió hace tan solo unas horas, al revelar que su novio le había hecho llegar un obsequio de sorpresa al lugar donde se estaba hospedando y que ella estaba fascinada con el presente.

"Les voy a subir ahorita un Reel con un vestido y aparte me mandaron flores, mi chico me mandó flores, aparte todo salió perfecto porque uno de los outfits era rojo y mi chico me mandó rosas, ay mírenlas, están ahí conmigo, las he cargado todo el día, entonces hice un video todo lindo, un video super hmmm", expresó castro.