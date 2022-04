"Necesitaba unos días", Luisa Castro explicó su ausencia en redes

La creadroa de contenido Luisa Castro, es una de las mujeres más queridas, seguidas y sonadas de las plataformas digitales, por su belleza, sensualidad, contenidos y sonadas relaciones con las que la han vinculado. Esto ha hecho que gran parte de lo que hace y pública se convierta rápidamente en tendencia nacional.

Sin embargo, en los últimos días la también modelo ha brillado por su ausencia en redes y sus seguidores se mostraron preocupados al respecto. Por ello, en las últimas horas reapareció en las historias de la red social, para explicar a qué se debió su asuencia de estas plataformas.

Posteriormente contó que otro de los motivos que tuvo para ausentarse por unos días, fue la salud de su perrita Hanna, quien se enfermó de manera delicada y tuvo que estar varios días internada en el veterinario, donde por supuesto iba todos los días a visitarla, situación que también la tenía muy triste al tener que volver a casa sin ella. Por suerte, ya le dieron el alta y tras varios días recuperándose ya pudo llevarla de nuevo a casa.

Comenzó relatando, que encontró un refugio en el deporte, para contrarrestar su tristeza y que por eso todos los días le dio durísimo a los entrenamientos no solo en el gimnasio, sino también a las clases personalizadas de boxeo, deporte del que afirmó haberse enamorado, tanto, que ya está invirtiendo en equipación profesional para volverse más dura en este deporte.

Culminó su carrete de historias, dándole gracias a Dios por un nuevo día y pidiendo protección y respaldo para materializar todo lo quye sueña.

Señor, gracias por el regalo de un nuevo día, te pido que me protejas y me ayudes a cumplir cada uno de mis sueños, llena mi corazón de esperanza y libéralo de todo temor, sana mis heridas y dame la fuerza suficiente para seguir avanzando, llévate mis preocupaciones y no permitas que me separe de ti.