Luisa Castro se equivocó de vuelo y casi termina en otro destino

La creadora de contenido y modelo Luisa Castro divirtió recientemente a sus seguidores al contar una graciosa anécdota que vivió en el aeropuerto en horas de la mañana de este miércoles 15 de junio, pues la joven se disponía a viajar a Pereira para reunirse con su familia con quien disfrutaría de unas merecidas vacaciones en la playa.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores, la hermosa joven contó con gracia lo que había vivido en horas de la mañana antes de llegar a su destino.

Castro manifestó que su confusión se debió a que en ese momento salían dos vuelos a la misma hora y que no distinguió cuál era la fila de cada uno de ellos, por lo que realizó la que mejor le pareció sin imaginar que terminaría a bordo de un vuelo completamente diferente al que había comprado.

“Llega la señorita y se para en una fila y la empieza a hacer y resulta que se monta y se sienta en el avión cuando dicen: bienvenidos al vuelo tata ta, tata ta, con destino a Bucaramanga y yo como ¿Bucaramanga? No, la señorita se equivocó seguramente… No, me había metido al vuelo de Bucaramanga, juemadre”, continuó narrando.