Luisa Castro “borró cassette” en fiesta de cumpleaños de su amiga

La influenciadora y también modelo de ropa interior Luisa Castro, quien se ha ido abriendo paso en los últimos años en esta industria al destacar su profesionalismo, sensualidad y sencillez confesó que durante el pasado fin de semana “borró cassette”.

Resulta que la hermosa joven se dispuso a celebrar el cumpleaños de su mejor amiga ‘Cata’ y planeó todo un itinerario en el que primero se pusieron bellas para ir a disfrutar de una deliciosa cena en familia y posteriormente irse de fiesta.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores, la influenciadora compartió con los internautas todos los planeas que tenía para celebrar este día especial. Sin embargo, fue al llegar al bar en el que expresó sus deseos de “borrar cassette”.

Aunque esta fue la ultima historia que la joven subió durante la noche, en la mañana de este lunes compartió un corto audiovisual en el que se le ve desde la comodidad de su cama pasando guayabo.

Luisa manifestó que no se acordaba cómo había llegado a su casa ya que, como lo expresó la noche anterior había logrado borrar cassette. De hecho, aprovechó el comentario de uno de sus seguidores, quien le expresaba que si aún conservaba el maquillaje de la noche anterior era porque la fiesta había estado genial, para confesar que al parecer se había vomitado en el bar.

“Jajajajaja, ay no!!! En serio no me acuerdo de nada, ya me dijeron que vomité allá en el lugar”, escribió la mujer para luego enseñar un corto audiovisual en el que se le ve realizando aquel acto.