Luciano D'Alessandro mostró de forma divertida la "verdad" del matrimonio

El actor Luciano D’Alessandro y la periodista María Alejandra Requena han acaparado toda la atención de los medios desde que decidieron dar el "sí" en la iglesia el pasado 14 de mayo, pues en su momento sorprendieron a sus seguidores con la soñada boda que tuvieron en un sector exclusivo de las playas de Cartagena, en donde solo asistieron familiares y selectos amigos.

Un matrimonio que decidieron tener alejados de los medios de comuniación y que en su momento los primeros detalles se conocieron por publicaciones en redes sociales por parte de asistentes a la boda. Pero, posterior a la boda la pareja ha decidido mostrar todos los detalles de su luna de miel y detalles de su boda como los anillos de compromiso, los mejores momentos de la reunión y muchos más detalles con los que han encantado a sus millones de seguidores.

Esta vez Luciano decidió dejar a un lado su soñada luna de miel y sorprender a sus más de tres millones de seguidores en redes sociales con un divertido video sobre la realidad del matrimonio.

La "realidad" de Luciano D'Alessandro en el matrimonio

El actor venezolano decidió ponerse los guantes, una gorra, un delantal y coger la escoba para hacer una parodia de lo que en realidad es el matrimonio después de la soñada luna de miel que mostró en redes sociales.

El actor decidió coger un audio en el que le preguntan "cómo le ha ido de casado" y él responde haciendo un perfecto lip syncing "que no se puede quejar", dando entender que le ha ido muy bien, pero en realidad ese no me puedo quejar significa que no puede decir que le ha ido mal o tendrá consecuencias con su pareja.

La verdad es que no hay manera que me pueda quejar!!!

La divertida respuesta de María Alejandra Requena

La periodista no dejó pasar por desapercibido el video de su esposo y decidió dar su punto de vista al respecto, en el que le agradeció por la idea y le dio la orden de verlo así con la pinta de hacer aseo desde el día siguiente, pues según ella la situación planteada por su Luciano no pasaba en su relación.

Sr. D’Alessandro en qué casa vive usted? Porque en la que vivimos eso no pasa, pero Gracias por la idea. Así lo quiero ver a partir de mañana.

Asimismo, sus seguidores no pararon de expresar lo divertido que les pareció el video y le comentaron que nadie lo obligó a casarse, pues él había tomado esa decisión por sí mismo, entonces que ya no era momento de quejarse, otros de sus seguidores aprovecharon para expresarle que vestido así se veía igualmente muy guapo.

