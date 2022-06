Luciano D'Alessandro enterneció las redes sociales al celebrar su primer mes de aniversario

Luciano D’Alessandro y la periodista María Alejandra Requena consumaron su relación de más de dos años el pasado 14 de mayo en un lugar exclusivo de las hermosas playas de Cartagena.

Una boda que por petición de la pareja se mantuvo en secreto hasta ese día, pues fue gracias a imágenes de familiares y amigos cercanos que los medios de comunicación vieron las primeras fotografías de la soñada y esperada boda. Después de la boda los protagonistas de esta historia decidieron empezar a compartir todo el contenido de su matrimonio y luna de miel forma oficial a través de sus redes sociales.

El sentido mensaje de Luciano para celebrar el primer mes de aniversario

El recordado actor por su participación en exitosas novelas como "La ley del corazón" y "Enfermeras, recientemente decidió compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de tres millones de seguidores una foto del día de su matrimonio junto a la reconocida periodista para celebrar el primer mes de aniversario.

Un día que marcó la vida del actor del actor y la periodista venezolana, pues según han expresado en repetidas ocasiones en redes sociales el amor y la llama entre ellos está a flote.

Hoy cumplimos un mes de haber dado un paso importante en nuestras vidas. Sin duda ese día marcó aún más esta historia llena de magia y amor!

Los internautas no dejaron pasar por desapercibida la publicación del actor, pues desde que se empezaron a conocer las primeras imágenes y videos del matrimonio han sido múltiples internautas que se ha catalogado como fanáticos de la relación.

"Mucha felicidad para ustedes; Bendecido días igual que ustedes; Dios me los Bendigas eternamente,y bendiciones infinitas para uds y su matrimonio; Felicidades Dios me los bendiga grandemente; Waoooooooooo que rápido; Que sea por muchos años más; Pura Magia no hay duda; Pero rápido pasa el tiempo; Que sigan disfrutando de su amor que rápido ya paso un mes". Fueron algunos de los comentarios más destacados del post.

El mensaje de María Alejandra para celebrar el primer mes de aniversario

La reconocida periodista internacional encantó a sus seguidores y también celebró el primer mes de matrimonio junto a su soñado esposo, pues la actriz expresó que fue uno de los días más inolvidables en su vida y destacó que ha sido un mes que se ha pasado a la velocidad de la luz.

Hace un mes de un día inolvidable junto a mi @lucianodalessandro TE AMO!

