Lucas Arnau ha pasado por 5 cirugías en menos de un mes: “feliz por los avances”

El cantautor paisa Lucas Arnau ha sido sometido a cinco cirugías y lleva hospitalizado casi un mes, según detalló en sus cuentas oficiales de las redes sociales Twitter e Instagram.

"Bueno, familia, estoy a punto de entrar a mi quinta cirugía en 22 días, solo les pido que me deseen suerte para que esto termine pronto, yo por mi parte no sé qué pensar, debo confesar que en momentos me gana la incertidumbre, pero vuelvo y cojo fuerzas para seguir dando la batalla", escribió Lucas Arnau este lunes.

El miércoles 30 de marzo, el cantautor dio "solo buenas noticias" a través de Twitter: "estamos venciendo la bacteria y pronto podremos ir a casa, los médicos están felices y la rodilla tiene un aspecto muy bueno".

Además, este jueves Lucas Arnau compartió un video en el que aparece caminando y celebrando los avances: "ya vamos de salida si Dios quiere. Gracias por sus oraciones, por sus mensajes, por su bonita energía, seguimos dando la pelea, los amo familia".

Los más de 130 mil seguidores que tiene el cantautor en su cuenta oficial de la red social Instagram se unieron a la alegría en los comentarios de su más reciente video.

