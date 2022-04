El video por el que fans aseguraron que Lowe León estaba despechado

Bastante se sigue hablando respecto a la boda del momento entre la empresaria Andrea Valdiri y el creador de contenido Felipe Saruma, con quién consumó su amor este sábado 16 de abril ante los ojos de Dios, mostrándose más enamorados que nunca. Al evento asistieron solo las personas más cercanas a la pareja, entre ellos, reconocidas celebridades del medio, como cantantes, empresarias, creadoras de contenido, entre otros.

Más allá de los invitados y detalles de la fiesta, hubo un aspecto externo que llamó particularmente la atención de los internautas, tras el vínculo del pasado que vuelve a salir a flote. Se trata de un video compartido en las redes de Lowe León, donde se le vio cantando una despechada canción de su autoría, que muchos fanáticos tomaron como dedicatoria para Andrea Valdiri, quien estaba a punto de llevar su amor al altar con otra persona.

"Por qué me tratas así, yo creo que hay gato encerrado, hoy tienes otro a tu lado y ahora yo soy el malo , ¿dime qué quieres tu de mí?...ahora te digo adiós y por mi madre que no, no vuelvo contigo", fueron parte de las rimas que cantó Lowe.