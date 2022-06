Andy Rivera desempolvó fotos de sus primeros años como papá

Andy Rivera se ha dejado ver muy emotivo en sus redes sociales, sobre todo con el contenido que le está dando a sus miles de seguidores en redes sociales.

Y es que desde hace días viene mostrando imágenes de su pasado, de su infancia, de esos momentos en los que inició en el ejercicio, en la música y hasta esa faceta de sus primeros como padre de su pequeña y hasta ahora única hija, Hellen.

Por eso, en sus historias de Instagram llamó la atención que apareció con hija cuando ella solo era una bebé y él estaba mucho más joven. Varias cosas destacaron en las imágenes, y es que Andy Rivera se puede ver que tuvo a su hija cuando estaba algo menor, pero también todos los momentos que ha vivido con ella.

Y es que el cantante de música urbana tuvo a su hija y con la madre de la pequeña no tuvo una relación sólida ni estable, sin embargo, se dejó ver en varios momentos que su hija que demuestran que ha estado presente en cada situación de la vida de la pequeña.

Por ejemplo, Andy mostró cuando estaba junto a su hija en lo que podría ser una finca donde ambos están en una piscina y ella hace movimiento de nadar con la ayuda de su padre. Pero también se puede ver cómo se emocionaban ambos al verse, luego de que su papá llegara a estar días con ella, por lo que él mismo publicó un texto asegurando lo plenamente dichosos que se ponía con solo verla.

Y una fotografía de ambos en el cine donde se le ve muy felices a ambos disfrutando de la película y de esos momentos padre e hija. Y aunque la mamá de la pequeña no aparece en ninguna de las fotos, Andy Rivera y ella han manifestado en más de una ocasión que tienen una buena relación y que la niña solo recibe amor de parte de ambos.

¿Andy quiere más hijos?

Aunque muy pocas veces se habla de este tema en sus redes sociales, y Andy Rivera ha dejado saber que tuvo a su hija muy joven, ella sin duda es el amor de su vida y su mayor inspiración. Sin embargo, no descarta la paternidad, pero antes de eso, debe estar con alguien.

Y en temas del amor, a Andy no le ha ido del todo bien, sobre todo porque hace muy poco se conoció que él y la actriz Lina Tejeiro estuvieron juntos, intentando salvar su amor de nuevo, pero ella misma confesó que no, que la página había que pasarla porque ya no habría más intentos por su amor.

