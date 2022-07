Luisa Fernanda W modeló los outfits que le compró Pipe Bueno

La influenciadora Luisa Fernanda W mostró a sus millones de fanáticos los outfits que le compró su pareja, el cantante PIPE Bueno.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven compartió un video en el que mostró los vestidos que adquirió el artista para ella en su avanzado estado de embarazo.

Luisa Fernanda W lució los outfits que le eligió Pipe Bueno.

Cabe recordar que, la paisa se encuentra con seis meses de gestación de su segundo hijo Domenic, como decidió llamarlo con el artista de música popular.

En la grabación se mostró modelando cada uno de los looks que le eligió el intérprete de “Cúpido Falló”.

Primero se dejó ver modelando un vestido de color pastel con estampado de flores verde.

Posteriormente se dejó ver luciendo un vestido y continuó enseñando un traje de color vinotinto, señalando que se sentía un poco hippie.

“Cuéntenme me veo más mamá o menos mamá”, señaló.

Tras su revelación, cuestionó a sus admiradores cómo les pareció las compra que le hizo el cantante.

De inmediato, miles de seguidores la llenaron de “me gusta” y miles de comentarios al respecto, con pocos minutos de compartida.

“Me da mucha risa, me lo imagino escogiendo esos vestiditos", "Jajaja lo máximo! a mi me gusta! Todo te luce!", "A mi me encantan los VESTIDOS DE FLOREs, ESE ESTA HERMOSO LUUUUUU", "Jajajajaja Pipe no tiene gustos", "No me gustan, siento que no eres tú", "El primer vestido está brutal te pareces mucho a mulán", "Amamos a pipe @pipebueno lo importante es la intensión y el amor con que te lo dio seguro no es tu estilo pero quiso probar uno nuevo en ti, da full estilo paz y amor, para mi el primero fue el mejor, quizás el segundo sin el leggins un poco mejor jjaajajaja, pero están lindos", "ay no Pipe no quiere que seas más sexy", "¿Es una indirecta Pipe?", "Pipe quiere q te veas más mamá", "Definitivamente que te dé el dinero y compras la ropa tú jajajajaja !! Porque amo tus gustos", "Lo importante es el detalle", "Creo que quiere que te tapes”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.