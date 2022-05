Los osados y millonarios tenis que compró La Liendra

El creador de contenido pereirano Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra' se apoderó de las tendencias digitales tras dar a conocer el dineral que invirtió en unas lujosas zapatillas de la reconocida marca de ropa y accesorios: Balenciaga.

Vale aclarar, que la compra fue bastante casual ya que se dio cuenta que a solo dos cuadras de donde estaba, se encontraba la mencionada tienda y por ello, quiso mirar antes su catálogo para ver si había algún calzado que le llamara la atención, efectivamente sí y quiso ir a comprarlos.

Al llegar, vio detalles muy particulares como la aglomeración que permiten dentro y su mayor sorpresa fue cuando vio personalmente el polémico calzado. Polémico para muchos, porque tienen una enorme suela, con un diseño bastante particular que independiente del precio y lo que representa la marca, no todos se pondrían.

No sé si son de un precio alto, no sé si son económicos, no sé pero me gusta mucho, creo que es la unica compra que voy a hacer en Europa, de resto vine a comer rico...¿pero ustedes qué creen? les gusta, les parecen bonitos" , preguntó el influencer a lo que la mayoria de las personas le respondieron que estaban muy feos.

Sin embargo, los comentarios de sus fanáticos no fueron impedimento para que entrara a calzárcelos, teniendo el riesgo que además, solo había una talla, que por suerte correspondía con la suya. Por ello, sin importar cuánto costarán se los llevó consigo.

Yo sé que no a mucha gente le van a gustar pero a mí me gustan los zapatos grandes, yo me atrevo a decir que soy el primer colombiano en comprarlas, salieron hace un mes no más, son muy lindas nea, el precio no lo voy a decir pero no está económico pero yo solo a una cosa le meto plata: a los tenis, entonces no me importan cuánto cuesten, porque es la único a lo que le metó plata, a la ropa no a los tenis sí, dijo mientras confirmaba su compra.