Los detalles desconocidos de la relación de Aura Cristina Geithner y su novio

Aura Cristina Geithner es una de las mujeres más apetecidas en redes sociales por sus seguidores. La mujer ha cautivado a cientos de personas con su talento para la actuación y para el canto.

Cabe mencionar que en los últimos días la actriz dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues en Instagram se viralizó un video en el que el periodista Camilo Cuervo, se lanzó a la mujer y la besó.

En esta ocasión, Aura Cristina visitó el set de Buen Día Colombia y fue sorprendida con la presencia de Camilo en el programa matutino.

La pareja contó cómo se conocieron y cómo fue el momento cuando él le robó el beso.

"Son las cosas de Dios, yo tenía que conocer a Aura. Estaba de vacaciones en el canal y yo no iba a grabar el programa del sábado, pero mi jefe me dijo que me tocaba ir. Yo estaba en Cartagena con mis papás. Llegué al canal y la vi y dije "uy, divina", me senté hablar con ella y hubo mucha química", reveló Camilo.