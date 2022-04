Los comediantes inundaron de risas el set de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se vistió de gala en su primer especial para recibir a cada uno de los comediantes que han marcado positivamente esta cocina con todas sus ocurrencias.

Y es que quienes no olvidan cada una de las frases célebres con las que nos enamoró Rogelio Pataquiva (Hassam) en la anterior temporada, un participante que enamoró a la bella Claudia Bahamón con todo lo que se le ocurría en medio de la difícil competencia. Hablamos con él y nos contó lo emocionado que estuvo de volver a pisar esta cocina, en tiempos en donde realmente no se le puede decir que no a ningún trabajo.

Por otro lado, el gran ganador de MasterChef Celebrity 2018 Piter Albeiro quien con muchas anécdotas llenó de risa esta cocina en la que al parecer se mueve como pez en el agua, bueno eso parece.

También contamos con la presencia de El Mindo, Juanda Caribe y comediantes de esta temporada como Pamela quienes hicieron las delicias de grandes y chicos en este especial digno de recordar.

Una invitada que nadie esperaba.

En medio de este capítulo fue tendencia un particular personaje que se apoderó de los fogones para recordarnos que cada vez que vemos a la hermosa Claudia Bahamón, no conocemos de ella algunas manías que él se encargó de mostrarnos de forma graciosa.

Christopher Carpentier nos regaló quizá una de las personificaciones más graciosas de la famosa presentadora presentadora opita que todos queremos, por ello fue objeto de risas esa forma de imitarla tan particular y el chef habló de eso ante nuestras cámaras sin salirse de personaje.

Sin duda esta intervención de Carpentier fue algo que muchos que comentaron en redes sociales como positivo de este especial que el Canal RCN les regaló a todos los televidentes fieles del reality en esta semana mayor.

Vale la pena aclarar que estos comediantes invitados han tenido una participación destacada en cada una de las versiones y así se han ganado el cariño del público con cada una de sus participaciones en este reconocido reality. Por eso la carismática Pamela quiso indagar qué tanto venían preparados para este nuevo reto un tanto extraño luego de haber salido de la cocina hace ya bastante tiempo.

Diviértete con las ocurrencias de estos grandes comediantes en este detrás del lente y sin quieres revive el capítulo no olvides que lo puedes encontrar aquí para que pases estos días de descanso y reflexión en compañía del Canal RCN.

