Con divertido video Lorna Cepeda reveló lo que para ella es muy difícil decir

Lorna Cepeda se encuentra muy activa en las redes donde constantemente divirtiendo sus fans, además de mostrar algunos de los bailes que ha realizado con sus amigas o con algunos de los integrantes del elenco de la versión renovada de “Hasta que la plata nos separe” donde ella hará el papel de “Rosaura”.

Sin embargo, hace pocas horas Lorna Cepeda sacó la sonrisa de mucho de sus más de dos millones de seguidores de muchos de sus más de dos millones de seguidores al publicar un video que comenzó muy emotivo pero que terminó en algo gracioso.

En el video se puede ver a Lorna Cepeda frente a la cámara afirmando, con una música dramática en el fondo, que a veces lo más difícil no es decir adiós, sino que lo más difícil es decir aserejé ja dejé de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi, narrando el coro de la famosa canción “Aserejé” de Las Ketchup.

Por supuesto el video fue bien recibido por los seguidores de Lorna Cepeda, recordada también por su papel de ‘Patricia Fernández’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, por eso aprovecharon el cajón de comentarios donde ella destacó con emoticones de risas y con frases diciendo que se divirtieron con el video.

Incluso algunos dijeron que lloraron de la risa con el video, otros se vieron sorprendidos diciendo que están esperando algo serio una reflexión profunda y terminaron con risas, mientras que algunos internautas aprovecharon que para que hiciera un video como la ‘peliteñida’.

