Lorna Cepeda se muestra en la camilla de un hospital y explica las razones de estar allí

La reconocida actriz Lorna Cepeda, quien interpreta a Rosaura en Hasta que la plata nos separe, recientemente preocupó a sus más de 2 millones 400 mil seguidores en Instagram, esto debido a las historias que publicó desde una clínica.

Vestida con ropa hospitalaria lo que despertó la angustia por su estado de salud, sin embargo, ella aclaró desde sus historias lo que le estaba sucediendo.

Hola, heme aquí de nuevo, soy yo otra vez, con otro filtro porque estoy demasiado hedionda, pero bueno… No puedo reír ni del dolor. Le voy a contar lo que pasa, lo que pasa es que ustedes saben que yo he venido acá a ‘dancing’ y eso es una vaina física muy tenaz que yo en mi vida había tenido, o sea, son de a 3 horas diarias todos los días, resulta que tengo un problema con la costilla desde hace rato y esta semana no, no se imaginan el dolor es horrible y acá estamos, tratando de solucionar el dolor aquí con Vivi que me está acompañando, les cuento… pero bueno, todo está bien, ya me pusieron algo para el dolor se me ha calmado y bueno vamos a ver si encontramos algo más, más chévere.