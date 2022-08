Yeison Jiménez revela lo que prefiere hacer ahora los viernes

Muy activo ha estado por estos días Yeison Jiménez en sus redes sociales, donde ha respondido algunas preguntas de sus seguidores a través de sus historias, además hace algunos días les pidió que le realizaran preguntas bajo la dinámica de “Qué prefiere”, dándole dos opciones para escoger y ahora el cantante popular publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde respondió a algunas de esas preguntas.

“El otro día les dije que me preguntaran qué prefería, aquí les contesto algunas. Pilas pues pa’ que me conozcan más!!”, escribió el cantante popular al realizar el post en su cuenta de Instagram

Y por supuesto los fans aprovecharon para preguntarle sobre diferentes temas, y uno de ellos escribió “¿cómo prefieres pasar un viernes?”, así que Yeison Jiménez respondió que le gusta viajar con su familia, pero que en este instante prefiere pasar los viernes cantando ya que “el trabajo es una bendición”.

“A mí me fascina viajar en familia, pero yo todos los viernes estoy es cantando, trabajando, gracias a Dios, entonces si me preguntas en este momento, prefiero pasar un viernes trabajando, porque el trabajo es una gran bendición”, manifestó.

Otros de los ciberusuarios fueron un poco más atrevidos y uno de ellos le preguntó si él prefería arriba o abajo, una pregunta a la que Yeison respondió con un comentario jocoso, asegurando que prefiere los dos.

“A mí me gusta en las dos partes, yo primero dejo que me azoten, que me peguen y ahí …. (risas)”, respondió el cantante popular.