‘Cada día más hermosa’: llenan de elogios a Sara Uribe por fotos en redes

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones 800 mil seguidores, la modelo y presentadora paisa, Sara Uribe, publicó cuatro fotos resaltando su belleza. Con su cabello naranja, sus curvas pronunciadas y ese carisma que la caracteriza, Sara enamoró aún más a sus admiradores.

Y es que Sara, quien recientemente publicó un video grabado en la playa para hablar de lo que es verdaderamente ser sexy, se vistió con una ajustada blusa negra y un pantalón ceñido del mismo color que ayudaron a destacar su bella figura.

Además, con su color de cabello y su hermoso maquillaje, era claro que se tenía que tomar unas fotos en las que se viera divina para conquistar aún más a sus seguidores. En la descripción del post, Uribe hizo una referencia a la frase épica que dijo Karol G cuando se cambió el color de su cabello a rojo:

Las fotos fueron posteadas hace menos de 7 horas y ya cuenta con más de 24 mil likes y 210 comentarios en los que sus fans le explicaron lo enamorados que están de su belleza y la llenaron de halagos.

“Es súper creída siempre Dicen toda esta gente que no qué se hacen ver que son súper queridos es mentiras hace tiempos le preguntaba está pelada que qué color es su cabello no contestan y avala no son sino propaganda” escribió una internauta demostrando que no todos los comentarios son positivos.