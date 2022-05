Liss Pereira explica cómo se siente antes de salir a un escenario

La humorista colombiana, Liss Pereira, a quien vimos participando en MasterChef Celebrity el año pasado, subió un video a sus redes sociales en el que muestra cómo se prepara en un camerino para salir a su show y las voces que se escuchan en ese momento.

La bella humorista, quien recientemente hizo una profunda reflexión sobre la maternidad, explicó a sus más de un millón 300 mil seguidores lo contenta que se siente por su trabajo. Esto fue lo que escribió en la descripción de su video:

“Lo que no saben es que mientras ustedes entran al teatro uno va escuchando su ruido, sus comentarios, las risas, la emoción detrás de escenario, y en camerino me siento contenta por lo que viene antes de salir porque sé que cuando estamos juntos y estoy allá arriba haciendo lo que más me gusta que es esta vaina En vivo, cuando les veo el hocico y me regalan sus risas a mí se me llena el tanque. ¡GRACIAS por tanto! ¡¡¡Hoy en Pasto y Pronto más ciudades y también hoy me sentí linda y que y que y que!!!”