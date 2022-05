Liss Pereira y su foto familiar que enternece

La humorista colombiana y exparticipante de MasterChef Celebrity, Liss Pereira, aprovechó el día de la madre para revelar algunas características de su familia y felicitar a sus seguidoras que son mamitas.

La hermosa comediante, quien suele subir algunos videos sobre su relación con el también humorista Ricardo Quevedo, publicó una foto en donde se ve que ella, su esposo y su hijo están arrejuntados pasando de la mejor forma el domingo.

“Cada vez me convenzo más de que los momentos más lindos no son fotogénicos …en mi familia primaria y en la que estoy construyendo hay algo en común, somos gente de montonera, de apilarse, puede haber más sillas o camas y siempre terminamos así, incómodamente felices …les deseo feliz día a todas las mamás mal combinadas, mal dormidas y despeinadas que estén por ahí jejeje, bueno y a las que se bañan temprano también. ¡¡¡Feliz Día mamasitas!!! PDT. En Cúcuta hoy no es el día de la madre, entonces a Doña chela la pongo el día que es jejeje” escribió Liss en la descripción de su post.