Liss Pereira preocupa por su estado de salud

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 300 mil seguidores, la reconocida comediante colombiana, Liss Pereira, informó a los internautas que está teniendo un pequeño percance se salud porque, según ella, “el cuerpo le hizo huelga”.

La bella humorista, quien recientemente explicó cómo se siente antes de salir a un escenario, está abrazada con su esposo, el también comediante Ricardo Quevedo, y los dos están viendo en sus celulares ‘Yo soy Betty, la fea’.

En la descripción del post, Liss da un parte de tranquilidad, pero explica que sí necesitó ayuda de personal médico para salir de un problema de salud.

“Estoy bien, la intención no es posar ni llamar la atención, pero pues a veces el cuerpo nos hace huelga, y como siempre @cejaspobladas y Betty la fea (vamos en el capítulo de la junta directiva) acompañándome y distrayéndome, fue un día que pudo ser horrible, pero recibí mucho cuidado y ayuda así que tenía que pasar por acá a darle gracias a todo el personal de la @clinicazulcol por la buena onda y el cariño, y al Neurólogo Juan Pablo Durán de @neurosalud.ips que ya me ayudó mucho y sé que me va a sacar de lo que falta muy pronto. GRACIAS a todos por el cariño y porque sé que siempre me mandan buena onda” escribió la famosa, a quien vimos en la temporada pasada de MasterChef Celebrity.