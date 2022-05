Liss Pereira hace profunda reflexión sobre la maternidad

La comediante y ex participante de MasterChef Celebrity, Liss Pereira, subió un video a sus redes sociales en donde se muestra muy nostálgica y conmovida con los diferentes tipos de maternidad que ha tenido la oportunidad de conocer.

La humorista, quien suele subir videos entretenidos con su esposo Ricardo Quevedo, habló de por qué ella no da tips en redes sociales sobre su forma de ser mamá y recordó que cada mamá es diferente por todo lo que ha tenido que vivir y por cómo creció y se formó.

“Hay mamás regañonas, hay mamás comprensivas, hay mamás resueltas, hay mamás prácticas, hay mamás complicadas, hay mamás que lloran un montón, hay mamás que nunca hemos visto llorar, hay mamás a las que no les duele nada, hay mamás a las que les duele todo, hay mamás que pasaron toda la semana trabajando y se sienten culpables por no estar con su hijo el fin de semana, hay mamás que, hoy que es el día del niño, después de todo el cansancio de toda la semana, sacan su mejor sonrisa para celebrarles; hay mamás que no tienen un peso y, en este momento, está haciendo lo posible, una torta con materiales invisibles, para poder celebrarles” dice Liss en su video.

Además, explicó la importancia de poder comprender y vivir cada una de las emociones, tanto positivas como negativas, que tiene la maternidad.

“Hay mamás de todo tipo y hay mamás con todo tipo de culpas, soledades y falencias; hay mamás con todo tipo de alegrías y competencias. Y, en redes sociales, cada vez que he visto cosas de maternidad, me siento aislada; no me siento incluida porque hay una versión que mostramos de la maternidad tan resuelta y definida y tan positiva e increíble que a veces yo siento que excluyen muchas emociones que también van en la maternidad”.

En la descripción de su post, Liss explicó por qué hizo ese video el día del niño y por que estaba tan estremecida con el tema de la maternidad.

“Lo grabé el Día del niño saliendo de un evento de mamás en el que me abrumé , estuvo duro y yo estaba frágil pero lo sacamos adelante , y pensé tantas cosas que les quería decir ese día a esas mujeres y que no eran chistosas, entonces saliendo de ahí me estacioné y lo saqué, disculpen mi cursilería, pero es que este mes me pongo así, en Mayo nací, y en Mayo es el día de la madre y lo que hacen estas dos fechas en mi ahora que soy mamá, es pensar mucho en ella, en las luchas que debió tener para que yo pudiera cumplir años y el buen trabajo que hizo en condiciones tan adversas” escribió.

