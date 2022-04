Liss Pereira confiesa que es tóxica en su relación con Ricardo Quevedo

En redes sociales se ha vuelto muy común hacer unos ‘tags’ de actitudes con familiares, amigos, parejas, etc. Muchas veces la idea es identificar las personalidades de los hermanos, de los papás o de cualquier relación interpersonal.

En esta oportunidad, expondremos la dinámica que hizo Liss Pereira, la comediante y ex participante de MasterChef Celebrity, con su pareja, el también humorista, Ricardo Quevedo.

La idea era que cada uno tenía que bajar un dedo si hacían algunas de las señales que demostrarían que son los tóxicos en la relación.

Mientras que Ricardo no bajó ni un solo dedo, Liss tuvo que bajar bastantes por actitudes como hacer escenas de celos sin justificación, estar pendiente de que nadie mire a Ricardo cuando salen juntos, discutir con la él sólo por aburrimiento, entre otras.

Sin embargo, en la descripción del video, Liss dijo que Ricardo no fue honesto con el tag porque tenía que bajar al menos tres dedos y no bajó ninguno.

“@cejaspobladas debe como 3 dedos y a mí no me alcanzaron. NOTA: empezando nuestra relación fui muy loca, creo que cuando llega un amor importante para uno… le vuelve patas arriba la vida, el cerebro, jejeje todo, solo intento ser sincera, cosa que OTROS… no hacen (Por cierto, es muy tóxico echar indirectas en redes sociales)” escribió la comediante de manera jocosa.