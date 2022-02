Lincoln Palomeque y Carolina Cruz aparecen juntos de nuevo en foto familiar

Desde hace varias semanas, en las redes sociales ha crecido el rumor del fin de la relación amorosa entre el actor Lincoln Palomeque, recordado por su participación en la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’, y la hermosa presentadora Carolina Cruz.

No dejes de leer: Lincoln Palomeque encanta al recordar grabaciones de Café, con aroma de mujer

Las especulaciones de los internautas se deben a que la pareja no ha publicado desde hace un tiempo fotografías juntos. Sin embargo, los rumores disminuyeron un poco cuando se vio a Lincoln filmando el reencuentro de Carolina con su familia en Estados Unidos luego de varios meses sin visitarlos, especialmente por causa de la pandemia.

Además, la guapísima modelo sorprendió con una nueva postal familiar donde se ven compartiendo en familia y felices celebrando el primer año de su hijo menor, Salvador.

La presentadora fue quien compartió los emotivos recuerdos que dejó la fiesta del pequeño y enamoró con una tierna dedicatoria para Salvador, quien ha enfrentado difíciles momentos a causa la ‘tortícolis gestacional’ que le fue diagnosticada desde sus primeros días.

“Un año ya?? En que momento pasaron 365 días??Cualquiera pensaría que cuando vives una situación de salud con un hijo deseas que el tiempo vuele y que todo pase muy rápido…No fue mi caso, nunca lo pensé, nunca lo quise, he disfrutado el día a día al lado tuyo mi amor. Me goce las inyecciones, los banqueos, el 7 de Julio del 2020 que te pusieron dentro de mi, me goce la quietud de mi embarazo, los 23 kilos que subí, valore y agradecí la maduración de tus pulmones para esperar tu llegada antes de tiempo, todo siempre desde la gratitud y el amor. Llegaste y a los 2 días ya estábamos en casita, sanos, Perfectos, lactando y aprendiendo de esta nueva experiencia. Unas semanas después llegó el pujo, luego la torticolis, el covid, después el crecimiento inexplicable de tu cabecita y empezar a vivir esta experiencia acercándome a DIOS y llenándome de una fortaleza que no conocía y una fe inquebrantable. GRACIAS SALVADOR llegaste a Salvarme, a ponerle sentido a mi vida, a mostrarme que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y a enseñarme a esperar en su tiempo.

Me enseñaste a entender que mis miedos nunca pueden ser más fuertes que mi FE. Matías y tú han sido mi mayor logro y de lo que más me siento orgullosa en este mundo. Ver a tu hermano cómo te cuida, cómo te protege, cómo te ha visto Perfecto desde el día 1, nunca me ha preguntado por qué tu cabecita es más grande, el amor de Matías hacia ti me lleno de VIDA y de VALOR para luchar incansablemente y lograr lo que hoy en día es un milagro. Gracias por llegar y mostrarme la misión, mi misión, nuestra misión…SERVIR.

TE AMOOO CAMPEÓN, DIOS te cuide siempre, gracias por escogerme, volvería a vivir cada segundo de este año FANTÁSTICO a tu lado y al lado de Matías LOS AMO MÁS QUE A MI VIDA!!”, fueron las palabras de Carolina en la red social de Instagram.