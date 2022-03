Lincoln Palomeque y Carolina Cruz confirmaron su ruptura

Desde hace varios años que el nombre de la presentadorta de televisión Carolina Cruz y el de su esposo Lincoln Palomeque viene siendo tendencia, por diversos rumores que en su mayoría, apuntaban a una ruptura entre la pareja.

Sin embargo, tras el nacimiento de susegundo hijo Salvador estos hicieron más latentes, por la evidente ausencia entre ellos. Vale aclarar que estos rumores fueron desmentidos por familiares e incluso personas cercanas a la pareja, asegurando que estaban en su mejor momento.

Cuando por el momento parecían no haber más comentarios al respecto, el actor sorprendió con la noticia que de la manera más sana y en los mejores terminos posibles, decidieron parar con su vínculo como pareja, pero que su trabajo en equipo como papás seguirá intacto.

Hoy es un día muy especial para nosotros como Familia. Esto no es un comunicado de prensa ni mucho menos, es solo una información que queremos compartir desde el cariño. Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida.

Sus palabras no quedaron ahí y confirmó que sus hijos Salvador y Matías son su más grande tesoro y por ello, pide mucho respeto y amor a los seguidores y medios en general. También aclaró que en esta historia no hay malos, "aquí solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y la tranquilidad día a día. No hablaremos más de esto y agradecemos evitar opinar al respecto por respeto a nuestros hijos. Bendiciones. Lincoln y Carolina.", culminó.

