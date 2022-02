Lina Tejero divirtió al explicar por qué “las bonitas no van al baño”

Desde que Lina Tejeiro publicó su primer video haciendo doblajes en Tik Tok, pero en su cuenta de Instagram, más de uno confiesa que sin duda ella es la mejor en esto.

Y es que la actriz deja a todos sin palabras, porque no solo imita, sino que además hace gestos, le pone sentimentalismo y más a cada doblaje que hace y esto sin duda deja con la boca abierta a sus fanáticos quienes no dudan en relegarle ‘likes’, comentarios y aplausos virtuales.

Eso fue lo que pasó en su más reciente video, que, con pocos minutos de haberlo publicado, todos quedaron impresionados y se divirtieron muchísimo, no solo por el contenido, sino porque el título que decidió ponerle es “yo no cag*”.

Al ver el video, ella misma interpreta a las dos amigas que están hablando y una le cuenta que necesita un tiempo que debe ir al baño “a hacer del dos”, su amiga se queda fría con su repuesta y le pregunta si es cierto y si, además, es real que irá al baño a “hacer del dos”.

Su amiga no entiende la pregunta y le responde, que al igual que todo el mundo, pues ella hará y además le da curiosidad y le pregunta, si es que a cas ella no va al baño a hacer eso. Su amiga se ríe en su cara y le dice que no, porque claramente es bonita y las bonitas no hacen eso.

Su amiga impresionada le pregunta que, si eso es posible y ella le argumenta, que personalidades como Jennifer López no harían eso, a lo que ella no le ve fallas a su lógica.

El video de inmediato fue visto por cientos de personas que se echaron a reír, mientras que otras aseguraron que es así, que las bonitas no van al baño, y otras que consideraron que el video da risa, pero cuando lo hace Lina Tejeiro la saca del estadio.

