Lina Tejeiro y la divertida reflexión que envió a sus seguidores

Hace pocos días la actriz Lina Tejeiro estuvo involucrada en una polémica, que empezó entre La Jesuu y Yina Calderón, pues esta última decidió opinar por la forma en la que le quedaron sus labios luego de que esa se sometiera a un procedimiento estético.

La Jesuu mostró el mensaje que recibió en su chet personal de Lina Tejeiro, dándole apoyo y aplaudiendo el video que había publicado donde se defendía de Yina Calderón.

Tiempo después, Yina decidió enviarle un contundente mensaje a Lina Tejeiro y hasta se metió con la relación que ella tuvo en su momento con Andy Rivera. Lina no le respondió, pero sí dejó ciertos mensajes que para sus seguidores eran evidentes que serían para Yina Calderón.

Es por eso, que el más reciente video de la actriz Lina Tejeiro donde deja un consejo a sus seguidores por medio de un doblaje de audio, donde le deja un consejo de no suponer y de no dar consejos a las personas que no lo están pidiendo, también hubo quienes interpretaron que sería para Yina Calderón que a juicio de muchos vive haciendo comentarios sobre los demás.

En el video se puede ver cómo ella imita el audio de una mujer que llegó a un sitio y pidió un producto para envejecer y por eso la llamaron vieja. La mujer dice que no se defendió porque estaba comida y venía de misa. Esto de inmediato generó cientos de comentarios de personas que han vivido experiencias así por personas imprudentes.

“No diremos para quién es”, “lo he dicho, toda una dama”, “una respuesta como debe ser”, fueron parte de los comentarios donde muchos aseguran era para responderle a Yina, mientras que otros destacaron el gran talento que tiene para memorizar, pues no se le ve ningún tipo de accesorio o audífonos que le permitan escuchar el diálogo.

