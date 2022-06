¿Nuevo amor? Lina Tejeiro se estaría dando nueva oportunidad con reconocido influencer

La creadora de contenido y actriz llanera Lina Tejeiro encendió las plataformas digitales en las últimas horas, tras conocerse públicamente una serie de pruebas que la vinculan emocionalmente con Juan Duque, un reconocido influencer y cantante colombiano, que se destaca por sus videos con su amigo, con quien forma el grupo que se reconoce en redes como "Latiners".

La vinculación de los artistas se viene dando desde las últimas horas, cuando una reconocida página de entretenimiento digital publicó unas pruebas que demostrarían que la llanera se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras cerrar definitivamente su historia de más de nueve años, con el cantante de música urbana, Andy Rivera.

Una canción dedicada a ella por parte de Juan, sería la primera pista que demostraría una cercanía entre los socialities. Además, que se conoció una conversación pública donde el antioqueño le pidió permiso a Lina para dedicarle la canción.

- "Entonces si me da permiso pa' dedicársela" , preguntó nuevamente el también cantante, que horas después, habría confirmado que su sencillo estaba inspirado en Lina.

Señorita, soy soletra y no tengo marido. Y respondiendo su pregunta me va muy bien.

Horas, después, se ve un chat entre Juan y alguien cercano, a quien le aseguraba que su canción ya tenía dueña, que ya él sabía de quién se trataba y que esa "culicagada" le parecía realmente muy bonita.

Para sorpresa de muchos, Lina se grabó hace tan solo unas horas con la canción de fondo, por lo que muchos relacionaron los chats, dedicatoria e historias, a que entre los dos, estaría surgiendo un nuevo romance.

"Me enteré que estás solita, una así de chimb%&$ es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar. Estoy loco por ti lo digo, hablo mucho de ti conmigo. Tu eres mi 11 24/7. No importa el pasado te quiero en presente, si vas a estar un poco en mi mente, por lo menos ponte un poco indecente", son parte de las líneas del sencillo, que ahora es dedicado a Tejeiro.