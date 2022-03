Lina Tejeiro sorprendió al bailar champeta y compartir el video

Lina Tejeiro quien recientemente fue nominada a los premios India Catalina por su participación en una reconocida película nacional, recientemente impactó a muchos de sus seguidores tras mostrar su emoción por la noticia.

No dejes de leer: Lina Tejeiro sacó los “pasos prohibidos” al bailar joropo

La mujer que en los últimos días ha causado gran expectativa en cuanto a si volvió con su exnovio Andy Rivera, logró acaparar cientos de miradas en las redes tras mostrar sus dotes para el baile.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la llanera apareció frente al lente de la cámara mientras llevaba puesto un atractivo conjunto que constó de una corta falda y un diminuto top.

Sin embargo, lo que más le gustó a quienes la siguen, fue el hecho de que se sumó al reto de la canción llamada ‘Catalina’ interpretada por Mr. Black y al mover sus caderas, logró un sinfín de halagos.

Lina quien siempre ha dicho en varias entrevistas y confesiones a sus fans, que su fuerte no es el baile, en esta oportunidad mostró todo lo contrario, pues los usuarios le hicieron saber que para “no saber bailar”, lo había hecho fenomenal y confesaron estar cada día más enamorados de ella y de sus talentos ocultos.

"Y que no sabe bailar...mamacita", "Lina siempre nos sorprende", "de todas las maneras luce increíble y es muy talentosa", "Dios mío, me quedo sin respiración", "obvio que nos vamos a ganar esos premios", "si no te ganas el premio India Catalina, te ganas mi corazón", aseguraron algunos usuarios.