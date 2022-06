Lina Tejeiro contó detalles de su problema de biopolímeros y depresión

En las últimas horas la actriz llanera Lina Tejeiro compartió un emotivo video en su canal de YouTube, donde habló desde sus sueños de infancia, hasta los desafíos más grandes que ha tenido que superar para estar donde está actualmente. Todas estas confesiones, fueron orientadas por su manager Claudia Serrator, quien en esta oportunidad fue la encargada de moderar la entrevista para su representada y entrañable amiga.

Esta comenzó con Lina devolviéndose a su pasado, donde recordó a una niña histriónica, soñadora y muy activa, que se desvivía por ser modelo e incursionar en la televisión, gracias a la cercanía que tuvo desde pequeña con ambos mundos, ya que su mamá fue modelo y su casa, sirvió en varias ocasiones como locación para reconocidas telenovelas de la pantalla nacional.

Ese sueño no tardó mucho en hacerse realidad, ya que su actitud le mereció un voto de confianza por parte de uno de los directores y desde entonces, aunque con altos y bajos, se dio a conocer ante los ojos de Colombia. Sin embargo, esto también trajo consigo un reconocimiento y aumento de ego, que a su edad no supo manejar. Fue allí, donde la rebeldía y fama se le subieron a la cabeza, al punto de tratar mal al equipo de vestuario, maquillaje y demás trabajadores de la producción, que terminó cerrándole las puertas en muchos medios.

A esto se sumó la decepción amorosa que vivía en el momento, un problema de sobrepeso, la separación de sus papás y una pelea con su familia que terminaron arrebatándole sus ganas de vivir. Según Lina, mientras se fue a vivir sola a Argentina producto de su rebeldía, intentó suicidarse desde un onceavo piso. Por suerte, el propósito de Dios en su vida fue más fuerte y hoy, sigue trabajando por preservar su salud mental, emocional y física.

La llanera también aprovechó esta emotiva entrevista, para contar por primera vez con detalles cómo se enteró que tenía biopolímeros y cómo recibió la noticia. Antes de saberlo, se levantó un día, hace aproximadamente dos años y vio su mamá muy mojada, pero pensó que estaba sudando mucho durante la noche y aunque no le pareció normal, tampoco pensó que fuera algo tan complicado, como tener dicha sustancia en sus glúteos, pero, ¿cómo llegó allí?

Un día fui a un spa y me dijeron mira, te ponemos una vitamina C, para la colita, para que te quede linda, para que se te pare, es algo mínimo, no es nada del otro mundo, te va a quedar divina y claro así fue, en un momentico la cola me quedó divina y durante seis años tenía la cola perfecta, espectácular, salí en las mejores colas de Tv y Novelas, yo me sentía...eran las nalgas de la vida, pero todo tenpia una consecuencia que terminé pagando hace dos años.