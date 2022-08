Lina Tejeiro se vuelve recicladora por un día junto a Marce la recicladora

La reconocida actriz colombiana, Lina Tejeiro, quien recientemente dedicó un tierno post en Instagram a su novio Juan Duque, quiso mostrarles a sus seguidores la nueva experiencia a la que se le quiso medir: ser recicladora.

En su cuenta de Youtube con más de 170 mil suscriptores, la también creadora de contenido se mostró feliz de conocer esta profesión tan importante para la sociedad y el medio ambiente.

Lina aceptó que no sabe mucho de reciclaje y que, en su casa, realmente no lo hace, por lo que estaba dispuesta a aprender todo acerca de este tema.

“Y ya llevas dos años con tu canal… ¿Tres? Me encanta la idea ¿Cuándo nació esta pasión? […] de maquillaje, de moda […] Qué nota, yo estoy muy emocionada y además voy a preguntarte muchísimas cosas porque yo, tengo que ser muy honesta, no sé reciclar… por favor me jalan las orejas. Pero esto va a cambiar, y seguramente no sólo yo sino muchos de mis seguidores tampoco saben reciclar… vamos a hacerlo”.