¿Con Juan Duque? Lina Tejeiro se refirió a sus planes de ser mamá

La actriz Lina Tejeiro se encuentra en una de las etapas más tranquilas de su vida, tanto profesionalmente como personalmente, y sobre todo en su vida sentimental, pues después de mucho tiempo logró el equilibrio que tanto merecía, así lo perciben sus seguidores, quienes a diario están pendientes de cada uno de sus pasos.

Recientemente la actriz tuvo una charla bastante reveladora con el exprotagonista Omar Vásquez, quien bajo la personificación de su popular personaje ‘Diva Rebeca’, logró tocar fibras en la hermosa mujer.

Durante la entrevista, que tuvo una duración aproximada de una hora, aclaró varias dudas de los seguidores de la actriz sobre diferentes aspectos de su vida, entre esas, si en la actualidad había pasado por su mente el querer formar una familia, pues se encuentra en un punto de su vida en el que podría hacerlo con facilidad.

Ante esto Lina confesó que, aunque ya se ve como una mamá, y el ver a su mejor amiga, la artista Greeicy Rendón junto a su pequeño hijo Kai, hacen que este deseo se despierte aún más. Sin embargo, sus planes actuales están enfocados en otro tipo de cosas, por lo que este tendrá que esperar un poco más.

“No me siento lista aún y siento que para eso hay que estar preparado, pero ya sí me veo como una mamá, claro que sí. O sea, veo a Greeicy, veo a Kai y digo: no me quiero negar esta oportunidad tan maravillosa y, además, porque me lo dice: ‘Esto es maravilloso, ser mamá es muy hermoso”, manifestó la actriz.