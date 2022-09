Así respondió Lina Tejeiro a presuntas indirectas de Andy Rivera

Tras casi una década de noviazgo entre el cantante de música urbana Andy Rivera y la bella actriz Lina Tejeiro, decidieron ponerle un fin a su historia, por razones que siguen siendo un misterio para la opinión pública.

Recordemos, que de boca del pereirano han salido muy pocas al respecto, pero por parte de Lina, aunque tampoco se conocen las razones puntuales, se ha podido deducir que fue la madurez que ambos alcanzaron a este punto de sus vidas, por el que decidieron que por encima del amor, era más improtante su salud emocional y su tranquilidad y por ello, decidieron seguir sus vidas por separado, tras varios años de intentos.

Con pocos pronunciamientos directos, Andy sorprendió sorprendió hace pocos días a sus millones de seguidores, al enviar un poderoso mensaje sobre cómo reponerse de las traiciones que tanto daño hacen. Palabras, que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja, quien ya vive una relación con alguien más.

Algo que a mí me parece un poquito injusto de la vida, es que cuando a uno llegan y lo hieren, en el caso por ejemplo a uno llegan y le entierran un puñal, la responsabilidad de curarse no es de la persona que causó la herida y que clavó el puñal, la responsabilidad es de uno que tiene la herida, de ir donde un médico y decirle "venga cósame la herida, algo, quién me ayuda".