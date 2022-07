Lina Tejeiro dejó ver su lado más sensual haciendo "pole dance"

La actriz Lina Tejeiro aprovechó su más reciente video de YouTube para compartir con sus millones de seguidores sus habilidades en el tubo para hacer Pole Dance, deporte que aprendió y del que se enamoró meses atrás, cuando tuvo que prepararse para su personaje de bailarina de cabaret en la película "Un Rabón con Corazón" donde ella es la protagonista.

Estamos aquí porque me ha pasado muchas veces, bueno, me pasaba porque ya no, que me invitaban a lugares a citas románticas, me han llevado a la habitación y hay de esto (un tubo de Pole Dance) y yo no tengo ni idea de qué hacer, aunque ahora sé que hacer porque hice una pélícula para los que no se la han visto "Un Rabón con Corazón" en Amazón y me tocó aprender Pole Dance y hacer algunas coreografías...entonces me enamoré de este deporte y de este arte.