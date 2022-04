Lina Tejeiro se lanza de un paracaídas y así vivió la experiencia

La actriz Lina Tejeiro compartió con sus fanáticos la experiencia de haberse lanzando de un paracaídas.

A través de su canal de YouTube, donde tiene más de 120 mil suscriptores, compartió una grabación en la que mostró todo los que vivió antes, durante y después de haber realizado esta actividad extrema.

Según detalló una de sus mejores amigas, Dahiana Vanegas, fue la encargada de hacerle la invitación y quien la llevó hasta Vía agua de Dios, donde realizan este deporte.

La llanera se dejó ver muy nerviosa antes de ir al lugar y una vez llegó allí, pero pese a todo se arriesgó.

“Nunca lo había tenido en mi mente, no lo había pensado, no había dicho ‘quiero lanzarme’ (…) pero debo confesar que estoy muy emocionada, finalmente dije ‘voy a aceptar la invitación’, primero porque la amo y segundo porque no me metería en algo que sea completamente desagradable, que no me vaya a gustar y estoy dispuesta a vivirlo”, mencionó.