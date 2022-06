Lina Tejeiro se disfrazó para preguntarle a desconocidos qué opinan de ella

La actriz Lina Tejeiro decidió disfrazarse y quedar casi irreconocible con el propósito de imitar ser una reportera y preguntarle a gente que se encontrara en la calle qué opinan de ella.

La llanera mostró su experiencia a través de su canal de YouTube, donde tiene más de 146 mil subscriptores.

“Mi gente‼️Otra vez yo, pero intentando no ser yo. Esta vez me atreví a hacer algo diferente. Me disfracé para saber qué piensa la gente sobre mí. Qué tal mi disfraz ¿les gustó⁉️La verdad me divertí con este video, pero haré una revancha con un mejor disfraz”, detalló en la descripción de la publicación.

En la grabación dejó ver que decidió lucir completamente de negro, usando una peluca, un gorro y unas gafas para que no la reconocieran.

Sin embargo, luego de interrogar a varias personas lograron reconocerla con gran facilidad y elogiarla, por lo que, ella decidió ponerse un tapabocas para lograr su objetivo.

“Me reconocen por la risa, me reconocen por los dientes, em reconocen por los ojos, me reconocen por todo. Creo que 20 años e la televisión colombiana hace que evidentemente que por más cosas que me ponga me van a reconocer”, expresó.

Continuó con su dinámica y así logró ocultar un poco más su identidad y que muchos le dieran su opinión en realidad y no le destacaran que era ella.

“Es una mamasota hermosa, me encanta”, “la mejor, me gusta mucho”, “es chévere, me ca bien”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

También le elogiaron su contenido, en especial los que hace de Lipsync.

Lina Tejeiro también le respondió a quien criticó su contenido

Sin embargo, se encontró con una joven que no pensó tan bien de ella.

“Es chévere, pero a veces su contenido es un poco superficial”, le dijo, a lo que Lina se quitó el tapabocas y ya le habló en primera persona, cuestionándola qué le gustaría ver en sus redes sociales y esta le dijo que contenido más real.

“Siento que me fue muy bien, me gustó mucho escuchar lo que la gente piensa de mí. También me gustó saber qué esperan de mi contenido, pero lo más lindo es ver la reacción de la gente y el amor que recibo de ellos cuando se dan cuenta que yo soy yo”, concluyó.

