Lina Tejeiro reveló si quiere tener hijos y un par de anécdotas de su vida privada

La actriz y creadora de contenido digital Lina Tejeiro recientemente realizó una dinámica a través de sus redes sociales para hablar un poco con sus seguidores y permitirles conocer un poco más de su vida privada.

A través de su cuenta oficial de Instagram la bella mujer habilitó la herramienta de preguntas para que sus seguidores pudiera realizar diferentes preguntas de su interés entre las que se encontraron un par bastante intimas. Las cuales, al ser una de las personalidades de la farándula criolla en ser completamente abierta con su vida personal, no tuvo problema en responder.

Una de las preguntas que la creadora de contenido respondió fue sobre la peor “tunda” que ha recibido por parte de su madre en donde respondió con bastante gracia que fue durante su época de adolescencia, de hecho, en la edad en la que decidió independizarse.

“La peor tunda que me dio mi mamá fue por llegar tarde, borracha y altanera a la casa. Me pegó un par de cachetadas y ya a la tercera a mi padrastro le tocó meterse, porque mi mamá pues no paraba. Como por cada silaba me pegaba”.