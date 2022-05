Lina Tejeiro reveló los millones que le costó su intervención en su cola

La actriz Lina Tejeiro reveló a sus millones de fanáticos lo que suele hacer en un día normal fuera de grabaciones de alguna producción o alguna sesión de fotos.

A través de su canal de YouTube, donde tiene más de 137 mil suscriptores, la joven mostró imágenes de cómo es su rutina diaria.

“Hoy quiero invitarlos a que pasen un día conmigo, que me acompañen, que vean lo que hago normalmente, mi entrenamiento, mis reuniones y mis comidas. Les agradezco por acompañarme y por todas las ideas que me envían. Espero disfruten este día tanto como yo lo hice” , escribió en la descripción de la publicación.

En la grabación se dejó ver bañada y lista para ir al gimnasio, detallando que suele ducharse antes de hacer ejercicio porque suda mucho.

Antes de salir de su casa se toma un jugo de remolacha con zanahoria para después salir y llegar al gimnasio a tomar la clase de las 6 de la mañana.

Detalló que iba a entrenar cola y contó lo mucho que le ha costado aumentar masa en esta zona luego de su intervención en su cola, donde le extrajeron biopolímeros que se había inyectado años atrás.

Allí reveló que cuando le descubrieron que tenía esta peligrosa sustancia en su cuerpo, se encontraba buscando casa y tuvo que descontar para la compra de su vivienda por la costosa operación.

“Me costó entre 30 y 40 millones de pesos. Es una cirugía que no debería ser cobrada, porque gracias a Dios pude tener la manera y el modo de pagarlo, pero hay mujeres que no lo tienen, que también son engañadas, le meten este producto, les dañan la vida y además no tienen el dinero para poder sacarse este veneno del cuerpo y empiezan a sufrir un montón de contraindicaciones”, mencionó.